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ТЭК 21.04.2021 22:30

Chevron и Toyota планируют сотрудничать в области производства водорода

Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, и американское подразделение японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. заключили меморандум о взаимопонимании с целью создания стратегического союза в области коммерческого производства водорода.

Как сообщается в пресс-релизе Chevron, приоритетными направлениями сотрудничества являются получение государственной поддержки развития инфраструктуры, анализ текущего и будущего спроса в транспортном секторе, а также возможностей вести совместные исследования и разработки в области транспортировки и хранения водорода.

"Работа над созданием стратегического альянса в области водорода предоставляет возможность создать масштабный бизнес в низкоуглеродной отрасли, который дополнит наши текущие продукты", - сказал президент американского подразделения горюче-смазочных материалов Chevron Энди Уолц.

Акции Chevron в среду дорожают на 0,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, CHEVRON, TOYATA, ВОДОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]