Chevron и Toyota планируют сотрудничать в области производства водорода

Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, и американское подразделение японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. заключили меморандум о взаимопонимании с целью создания стратегического союза в области коммерческого производства водорода.

Как сообщается в пресс-релизе Chevron, приоритетными направлениями сотрудничества являются получение государственной поддержки развития инфраструктуры, анализ текущего и будущего спроса в транспортном секторе, а также возможностей вести совместные исследования и разработки в области транспортировки и хранения водорода.

"Работа над созданием стратегического альянса в области водорода предоставляет возможность создать масштабный бизнес в низкоуглеродной отрасли, который дополнит наши текущие продукты", - сказал президент американского подразделения горюче-смазочных материалов Chevron Энди Уолц.

Акции Chevron в среду дорожают на 0,8%.