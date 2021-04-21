Chevron и Toyota планируют сотрудничать в области производства водорода

Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, и американское подразделение японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. заключили меморандум о взаимопонимании с целью создания стратегического союза в области коммерческого производства водорода.
Как сообщается в пресс-релизе Chevron, приоритетными направлениями сотрудничества являются получение государственной поддержки развития инфраструктуры, анализ текущего и будущего спроса в транспортном секторе, а также возможностей вести совместные исследования и разработки в области транспортировки и хранения водорода.
"Работа над созданием стратегического альянса в области водорода предоставляет возможность создать масштабный бизнес в низкоуглеродной отрасли, который дополнит наши текущие продукты", - сказал президент американского подразделения горюче-смазочных материалов Chevron Энди Уолц.
Акции Chevron в среду дорожают на 0,8%.
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