Новый глава МИД Чехии проведет встречу с послом России

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в среду намерен провести встречу с послом России Александром Змеевским, сообщил чешский информационный портал Seznam Zpravy.

Как ожидается, Кулганек сообщит о реакции Праги на высылку из Москвы 20 чешских дипломатов, что осложнило работу посольства Чехии в России.

Согласно данным портала, встреча запланирована на 18:00 местного времени (20:00).

Кулганек был назначен на пост главы МИД ранее в среду.

"Перед вами, как и перед каждым министром иностранных дел, стоит непростая задача, суть которой состоит в защите национальных интересов Чешской республики. Иногда это понятие очерняют, иногда говорят, что те, кто защищает национальные интересы, являются популистами или даже ксенофобами. Однако я не знаю суверенной страны, которая не защищала бы свои национальные интересы в мире, и я верю, что под вашим руководством министерство будет делать то же самое ", - сказал при назначении министра президент Чехии Милош Земан.

При этом Земан не упомнил об осложнении дипломатической ситуации с Россией.

Сам Кулганек на первой пресс-конференции в новом качестве сказал: "Чешско-российские отношения сейчас вступили в чрезвычайно сложную стадию, которая не может радовать ни одного министра иностранных дел. Но это не наша вина".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".