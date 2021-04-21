Банки в Азербайджане в январе-марте увеличили портфель бизнес-кредитов на 1%, потребкредиты - на 0,5%

Банки в Азербайджане в январе-марте 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительское кредитование.

Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 352,4 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 1,4%).

В январе-марте текущего года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 1% - до 8 млрд 565,2 млн манатов или 59,7% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 0,5% - до 3 млрд 680,4 млн манатов, удельный вес – 25,6%.

В январе-марте банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 4,4% - до 2 млрд 106,8 млн манатов или 14,7% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 марта 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде