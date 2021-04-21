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Финансы 21.04.2021 20:07

Банки в Азербайджане в январе-марте увеличили портфель бизнес-кредитов на 1%, потребкредиты - на 0,5%

Банки в Азербайджане в январе-марте 2021 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительское кредитование.

Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 352,4 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 1,4%).

В январе-марте текущего года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 1% - до 8 млрд 565,2 млн манатов или 59,7% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 0,5% - до 3 млрд 680,4 млн манатов, удельный вес – 25,6%.

В январе-марте банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 4,4% - до 2 млрд 106,8 млн манатов или 14,7% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 марта 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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