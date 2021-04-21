Банки-агенты АИКГФ за январь-март 2021г выдали ипотечных кредитов на 97,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-марте 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн манатов, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в марте текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 39,8 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ за три месяца этого года рефинансировал кредитов на сумму 58,3 млн манатов (рост в 4,1 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года - ИФ).
Фонд в марте текущего года не получал из госбюджета Азербайджана средства для финансирования социальной ипотеки.
В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха - Путин
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
В ЕС довольны отказом от учреждения футбольной Суперлиги
Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений
Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" усомнились в реализации проекта Суперлиги
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Оппозиция Грузии требует освобождения из тюрьмы "без всяких условий" своего лидера Мелия
Противники премьера Армении пикетируют правительственные дачи
У России нет планов покупать у Турции ударные беспилотники, есть свои - ФСВТС "Интерфаксу"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам