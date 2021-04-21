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Финансы 21.04.2021 20:34

Банки-агенты АИКГФ за январь-март 2021г выдали ипотечных кредитов на 97,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-марте 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн манатов, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в марте текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 39,8 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ за три месяца этого года рефинансировал кредитов на сумму 58,3 млн манатов (рост в 4,1 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года - ИФ).

Фонд в марте текущего года не получал из госбюджета Азербайджана средства для финансирования социальной ипотеки.

В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АИКГФ, ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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