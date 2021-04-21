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Транспорт и связь 21.04.2021 21:40

Авиакомпании РФ не увидели резкого спроса на южные направления после закрытия Турции

Российские авиакомпании в данный момент не наблюдают резкого спроса на перелеты по внутренним южным направлениям, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В среду ФАС проводила совещание с авиакомпаниями о ценообразовании на рынке внутренних перевозок после приостановки в апреле авиасообщения с Турцией. Как заявлял ранее замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев, до апреля цены на авиабилеты на большинстве направлений были ниже уровня 2019 года. На совещании планировалось обсудить "обновленные данные с учетом новых вводных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны".

"Регулятор обсудил с участниками рынка дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен, особенно на южных направлениях России. Участники совещания обратили внимание, что стоимость перевозки зависит от спроса и ряда иных показателей (...) По данным авиакомпаний, в настоящий момент резкого роста покупательского спроса на южных направлениях не наблюдается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Авиаперевозчики заявили о возможности увеличения провозных емкостей на направлениях, пользующихся особым спросом.

"В условиях неопределенности на перевозки по международным направлениям авиакомпании будут наращивать полетную программу на внутренних линиях", - заявили в ФАС.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЦЕНЫ, ФАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]