Авиакомпании РФ не увидели резкого спроса на южные направления после закрытия Турции

Российские авиакомпании в данный момент не наблюдают резкого спроса на перелеты по внутренним южным направлениям, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
В среду ФАС проводила совещание с авиакомпаниями о ценообразовании на рынке внутренних перевозок после приостановки в апреле авиасообщения с Турцией. Как заявлял ранее замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев, до апреля цены на авиабилеты на большинстве направлений были ниже уровня 2019 года. На совещании планировалось обсудить "обновленные данные с учетом новых вводных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны".
"Регулятор обсудил с участниками рынка дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен, особенно на южных направлениях России. Участники совещания обратили внимание, что стоимость перевозки зависит от спроса и ряда иных показателей (...) По данным авиакомпаний, в настоящий момент резкого роста покупательского спроса на южных направлениях не наблюдается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.
Авиаперевозчики заявили о возможности увеличения провозных емкостей на направлениях, пользующихся особым спросом.
"В условиях неопределенности на перевозки по международным направлениям авиакомпании будут наращивать полетную программу на внутренних линиях", - заявили в ФАС.
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