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Регион 21.04.2021 20:55

Противники премьера Армении пикетируют правительственные дачи

Около 200 человек собрались у комплекса правительственных дач, где проживает премьер Армении Никол Пашинян, в знак поддержки жителей Сюникской области, которые ранее протестовали против его визита в регион.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", по словам собравшихся, Пашинян "должен понять, что ему нигде не рады".

"Руководитель-капитулянт не имеет места в нашем обществе. Он сбежал из Сюника, должен сбежать и отсюда", - отмечают митингующие.

К комплексу правительственных дач стянуты силы полиции.

Пашинян завершил свой визит в Сюникскую область, его кортеж направляется в Ереван.

Ранее в среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна.

Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка.

Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные выражения. Премьер Армении сел в машину и покинул город.

Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Капан. Там местные жители перекрыли ведущую к городскому кладбищу автодорогу, чтобы он не смог посетить могилы погибших в карабахской войне.

Между тем, на совещании в областной администрации в городе Капан Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда.

"Произошло очевидное нарушение закона. Ожидаю, что правоохранительные органы четко и жестко отреагируют, поскольку нельзя позволять, чтобы в Армении была атмосфера безнаказанности", - сказал Пашинян.

Он обратился к присутствующим на совещании директору Службы национальной безопасности Армении Армену Абазяну и начальнику полиции республики Ваге Казаряну.

"Ожидаю, что вопрос будет решен жесткими методами, и виновные будут привлечены к ответственности и общественность будет об этом проинформирована", - заявил Пашинян.

Представитель Следственного комитета Армении доложил премьеру, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения, и совершенное с исключительным цинизмом".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ДАЧА, ПРОТЕСТ


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