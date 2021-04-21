Противники премьера Армении пикетируют правительственные дачи

Около 200 человек собрались у комплекса правительственных дач, где проживает премьер Армении Никол Пашинян, в знак поддержки жителей Сюникской области, которые ранее протестовали против его визита в регион.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", по словам собравшихся, Пашинян "должен понять, что ему нигде не рады".
"Руководитель-капитулянт не имеет места в нашем обществе. Он сбежал из Сюника, должен сбежать и отсюда", - отмечают митингующие.
К комплексу правительственных дач стянуты силы полиции.
Пашинян завершил свой визит в Сюникскую область, его кортеж направляется в Ереван.
Ранее в среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна.
Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка.
Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные выражения. Премьер Армении сел в машину и покинул город.
Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Капан. Там местные жители перекрыли ведущую к городскому кладбищу автодорогу, чтобы он не смог посетить могилы погибших в карабахской войне.
Между тем, на совещании в областной администрации в городе Капан Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда.
"Произошло очевидное нарушение закона. Ожидаю, что правоохранительные органы четко и жестко отреагируют, поскольку нельзя позволять, чтобы в Армении была атмосфера безнаказанности", - сказал Пашинян.
Он обратился к присутствующим на совещании директору Службы национальной безопасности Армении Армену Абазяну и начальнику полиции республики Ваге Казаряну.
"Ожидаю, что вопрос будет решен жесткими методами, и виновные будут привлечены к ответственности и общественность будет об этом проинформирована", - заявил Пашинян.
Представитель Следственного комитета Армении доложил премьеру, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения, и совершенное с исключительным цинизмом".
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