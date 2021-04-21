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Финансы 21.04.2021 22:29

Потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн за время пандемии - Moody`s

Потребители по всему миру с начала пандемии COVID-19 накопили дополнительные сбережения на сумму $5,4 трлн, что эквивалентно 6% глобального ВВП, сообщает Moody`s.

Международное рейтинговое агентство определяет этот избыток как дополнительную экономию по сравнению с моделью расходов в 2019 году.

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели снова будут готовы тратить деньги, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений, введенных для ограничения распространения заболевания. В первом квартале этого года глобальный индекс потребительского доверия, который рассчитывает Conference Board, достиг самого высокого значения с момента начала его подсчета в 2005 году, при этом значительный рост отмечен во всех регионах мира, отмечает Financial Times.

"Высвобождение значительного отложенного спроса в сочетании с чрезмерным объемом дополнительных сбережений вызовет всплеск потребительских расходов во всем мире по мере того, как страны приближаются к коллективному иммунитету и открывают свои экономики", - полагает главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди.

Если потребители потратят около трети дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем производства на 2 процентных пункта в этом году и в следующем, полагают аналитики агентства.

Хотя в прошлом году мировая экономика пережила самый сильный в современной истории спад, доходы домохозяйств были в существенной степени защищены беспрецедентными мерами господдержки. Кроме того, потребители сократили расходы из-за высокой неопределенности в отношении будущего, включая наличие работы и доходов, а также из-за закрытия или ограничения работы многих предприятий сферы услуг. В результате, по данным ОЭСР, в 2020 году норма сбережения во многих странах с развитой экономикой достигла максимальной отметки в этом столетии, а банковские депозиты населения сильно выросли.

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Тэги: ПОТРЕБИТЕЛИ, НАКОПЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]