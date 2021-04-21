Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0446 RUR   0.0221 GBR   2.3668 TRY   0.2094

Цена на нефть

20.04 $/bbl   WTI 62.44 -0.94 Brent 66.57 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.04.2021 23:10

Байден сообщает о "невероятном достижении" - 200 млн прививок от COVID-19 американцам за время его президентства

В США сделали 200 млн прививок от коронавируса COVID-19 менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена, тем самым достигнув целей, поставленных Белым домом.

"Сегодня мы сделали это. Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил Байден.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, по его словам, к четвергу, 22 апреля число привитых пожилых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80%. Байден также отметил сокращение смертности на 80% среди людей старше 65 лет.

В конце марта Байден поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

В США за время пандемии коронавируса выявили более 35,5 млн заражений, свыше 582 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 25 млн случаев выздоровления от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек Байден пообещал, что большинство школ в США откроются в первые 100 дней его президентства США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая - Байден Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]