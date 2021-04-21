В США сделали 200 млн прививок от коронавируса COVID-19 менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена, тем самым достигнув целей, поставленных Белым домом.

"Сегодня мы сделали это. Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил Байден.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, по его словам, к четвергу, 22 апреля число привитых пожилых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80%. Байден также отметил сокращение смертности на 80% среди людей старше 65 лет.

В конце марта Байден поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

В США за время пандемии коронавируса выявили более 35,5 млн заражений, свыше 582 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 25 млн случаев выздоровления от COVID-19.