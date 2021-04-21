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Регион 21.04.2021 22:48

США не принимают на свой счет критику со стороны президента РФ - Псаки

Власти США не воспринимают на свой счет недавние критические высказывания со стороны президента РФ Владимира Путина, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не воспринимаем на свой счет любые высказывания президента Путина. У нас толстая кожа", - сказала она в среду на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера, сравнившего ряд стран с отрицательными героями "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

В среду Путин заявил, что попытки обвинять Россию по любому поводу или даже без повода превратились в ряде стран в спорт, Москва сдержанно и скромно отвечает на эти недружественные акции и откровенное хамство.

"Недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию - спорт какой-то. Новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заявил Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

"Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно - прямо без иронии скажу - можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - отметил президент РФ.

По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но видит, "что происходит в реальной жизни: цепляют Россию то тут, то там без всяких причин".

"И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки - все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель", - отметил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КРИТИКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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