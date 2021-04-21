Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0446 RUR   0.0221 GBR   2.3668 TRY   0.2094

Цена на нефть

20.04 $/bbl   WTI 62.44 -0.94 Brent 66.57 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.04.2021 22:55

В Вашингтоне не ожидают, что один пакет санкций против РФ тут же изменит ее поведение - Белый дом

В Белом доме не рассчитывают на то, что введение одиночного пакета санкций в отношении России незамедлительно изменит ее поведение, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций немедленно изменит поведение", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, работают ли американские санкции, примененные в отношении России.

"Но это (введение санкций) посылает четкий сигнал о том, что это поведение неприемлемо и не может более продолжаться", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Министерство финансов США 15 апреля сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны.

Кроме того, он сообщил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры.

21 апреля в МИД РФ заявили, что заместителю посла США в РФ Барту Горману вручена нота об объявлении "персона нон грата" 10 сотрудников американского посольства в Москве.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая сего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


США обсуждали в Москве ответные меры РФ на недавние американские санкции - госдеп США продолжают обсуждение на высоком уровне с РФ темы саммита Путина с Байденом - Белый дом США не принимают на свой счет критику со стороны президента РФ - Псаки Дипломатическое присутствие США в РФ важно для конструктивных изменений в отношениях двух стран - госдеп Посол США в РФ проведет в Вашингтоне консультации с сотрудниками новой администрации Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части акваторий Черного моря для иностранных кораблей "эскалацией"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]