В Вашингтоне не ожидают, что один пакет санкций против РФ тут же изменит ее поведение - Белый дом

В Белом доме не рассчитывают на то, что введение одиночного пакета санкций в отношении России незамедлительно изменит ее поведение, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций немедленно изменит поведение", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, работают ли американские санкции, примененные в отношении России.
"Но это (введение санкций) посылает четкий сигнал о том, что это поведение неприемлемо и не может более продолжаться", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Министерство финансов США 15 апреля сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны.
Кроме того, он сообщил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры.
21 апреля в МИД РФ заявили, что заместителю посла США в РФ Барту Горману вручена нота об объявлении "персона нон грата" 10 сотрудников американского посольства в Москве.
"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая сего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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