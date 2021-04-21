США обсуждали в Москве ответные меры РФ на недавние американские санкции - госдеп

Представители США и РФ в среду обсуждали ответные меры Москвы на недавно введенные против России новые ограничительные меры Вашингтона, и эти дискуссии, вероятно, продолжатся в ближайшие дни, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.
"Я не буду подтверждать какие-либо конкретные детали. Вот что я отмечу: сегодня представители посольства США в Москве встречались с российскими официальными лицами для обсуждения различных вопросов двусторонних отношений, включая российский ответ на наши меры, объявленные на прошлой неделе 15 апреля", - сказал он.
"Мы ожидаем, что эти дискуссии с Российской Федерацией продолжатся в ближайшие дни, и я не хочу забегать вперед с тем, куда мы можем двигаться", - продолжил он.
Он отметил, что США проанализируют шаги российских властей, в то же время указав, что по мнению Вашингтона, лучший способ развития отношений заключается во "вдумчивом диалоге и дипломатическом взаимодействии".
Также Прайс сообщил, что РФ предоставили США список высылаемых дипломатов.
Он добавил, что посол США в РФ Джон Салливан все еще находится в Москве, и что его планы возвратиться в США для консультаций остаются без изменений.
Ранее стало известно, что заместитель посла США в Москве Барт Горман посетил МИД РФ, куда был вызван ранее в среду. Затем в МИД РФ заявили, что Горману была вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства в Москве.
На Смоленской площади подчеркнули, что данная мера представляет собой "зеркальный" ответ "на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata".
На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.
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