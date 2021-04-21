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СНГ 21.04.2021 23:22

Обвинения в адрес США в намерении совершить покушение на Лукашенко беспочвенны - Белый дом

Нет никаких оснований подозревать власти США в планах совершить покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что в самом деле никаких оснований для таких (суждений - ИФ) нет", - сказала она, в ответ на просьбу журналиста прокомментировать эту версию событий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. По утверждению главы государства, его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

В тот же день ФСБ РФ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы уже перешли", - отметил российский лидер.

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Тэги: США, ГОСДЕП, БЕЛОРУССИЯ, ОТРИЦАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]