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Регион 21.04.2021 23:00

США продолжают обсуждение на высоком уровне с РФ темы саммита Путина с Байденом - Белый дом

Администрация США продолжает контакты с РФ по поводу организации саммита между президентами обеих стран - Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем обсуждение на высоком уровне", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о саммите.

Псаки напомнила, что на таком саммите США и РФ могли бы обсудить как темы, по которым между ними есть разногласия, так и вопросы, по которым они могут сотрудничать, например - по иранской ядерной проблеме, стратегической стабильности.

Представитель Белого дома отметила, что санкции, введенные США, ни в коем случае не нацелены на то, чтобы вынудить Россию согласиться на такой саммит. "Санкции не нацелены на то, чтобы заставить кого-то присутствовать на саммите. Это была бы странная стратегия", - подчеркнула она.

По словам Псаки, Вашингтон на данном этапе не считает, что в отношениях с РФ "должно продолжаться движение в сторону ухудшения".

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]