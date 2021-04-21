США продолжают обсуждение на высоком уровне с РФ темы саммита Путина с Байденом - Белый дом

Администрация США продолжает контакты с РФ по поводу организации саммита между президентами обеих стран - Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем обсуждение на высоком уровне", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о саммите.
Псаки напомнила, что на таком саммите США и РФ могли бы обсудить как темы, по которым между ними есть разногласия, так и вопросы, по которым они могут сотрудничать, например - по иранской ядерной проблеме, стратегической стабильности.
Представитель Белого дома отметила, что санкции, введенные США, ни в коем случае не нацелены на то, чтобы вынудить Россию согласиться на такой саммит. "Санкции не нацелены на то, чтобы заставить кого-то присутствовать на саммите. Это была бы странная стратегия", - подчеркнула она.
По словам Псаки, Вашингтон на данном этапе не считает, что в отношениях с РФ "должно продолжаться движение в сторону ухудшения".
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха - Путин
Баку не может позволить Армении довести армию до состояния, в котором она сможет угрожать Азербайджану – Алиев
СД ЛУКОЙЛа рекомендует финальные дивиденды за 2020г в 213 руб./ао, предлагает неденежную форму выплаты
Транспортная и промышленная активность в Китае поддерживает восстановление спроса на нефть
Chevron и Toyota планируют сотрудничать в области производства водорода
Власти Украины планируют вакцинировать большую часть населения к концу года
В ЕС довольны отказом от учреждения футбольной Суперлиги
Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников коронавирусных ограничений
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам