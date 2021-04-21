США продолжают обсуждение на высоком уровне с РФ темы саммита Путина с Байденом - Белый дом

Администрация США продолжает контакты с РФ по поводу организации саммита между президентами обеих стран - Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем обсуждение на высоком уровне", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о саммите.

Псаки напомнила, что на таком саммите США и РФ могли бы обсудить как темы, по которым между ними есть разногласия, так и вопросы, по которым они могут сотрудничать, например - по иранской ядерной проблеме, стратегической стабильности.

Представитель Белого дома отметила, что санкции, введенные США, ни в коем случае не нацелены на то, чтобы вынудить Россию согласиться на такой саммит. "Санкции не нацелены на то, чтобы заставить кого-то присутствовать на саммите. Это была бы странная стратегия", - подчеркнула она.

По словам Псаки, Вашингтон на данном этапе не считает, что в отношениях с РФ "должно продолжаться движение в сторону ухудшения".