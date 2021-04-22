Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0459 RUR   0.0222 GBR   2.3685 TRY   0.2073

Цена на нефть

21.04 $/bbl   WTI 61.35 -1.32 Brent 65.32 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2021 13:47

Генсек НАТО объявил о проведении 14 июня саммита глав стран Североатлантического альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил, что саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров НАТО пройдет 14 июня 2021 года в Брюсселе", - написал Столтенберг в твиттере.

Он отметил, что на саммите будет "содержательная повестка", нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение "сегодняшних и завтрашних вызовов".

Согласно распространенному пресс-службой альянса заявлению Столтенберга, лидеры, в частности, обсудят "агрессивные действия России, террористическую угрозы, хакерские атаки", а также "усиление Китая".

"Я с нетерпением жду успешного саммита в июне", - отметил генсек НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, САММИТ, ДАТА


Похожие новости


Генсек НАТО не видит причин для наращивания РФ военного присутствия вблизи Украины Столтенберг надеется на мирную передачу власти в США НАТО обеспокоена расширением российского военного присутствия в различных регионах - Столтенберг НАТО способно дать ответ на применение запрещенного оружия - генсек Генсек НАТО сожалеет в связи с санкциями США против Турции и призывает найти позитивное решение России следует сотрудничать с ОЗХО насчет международного расследования отравления Навального - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]