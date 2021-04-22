Генсек НАТО объявил о проведении 14 июня саммита глав стран Североатлантического альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил, что саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров НАТО пройдет 14 июня 2021 года в Брюсселе", - написал Столтенберг в твиттере.

Он отметил, что на саммите будет "содержательная повестка", нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение "сегодняшних и завтрашних вызовов".

Согласно распространенному пресс-службой альянса заявлению Столтенберга, лидеры, в частности, обсудят "агрессивные действия России, террористическую угрозы, хакерские атаки", а также "усиление Китая".

"Я с нетерпением жду успешного саммита в июне", - отметил генсек НАТО.