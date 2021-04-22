Три вспышки на Солнце произошли утром в четверг

Три вспышки на Солнце зафиксированы утром в четверг, сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Как сообщает лаборатория, первая вспышка класса С началась в 07:10 мск, затем следовала еще одна в 08:00 мск, и последняя произошла в 08:50 мск.
В среднем каждая из вспышек длилась 5-7 минут.
Вспышечная активность делится на 5 категории в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х.
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