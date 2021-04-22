Российский концерн "Алмаз-Антей" завершает работу над новой системой ПВО С-500, сообщили в пресс-службе концерна.
"Завершается работа над перспективной зенитной ракетной системой С-500", - сообщили в пресс-службе.
"За последние 10 лет специалистами Концерна создан и поставлен в войска целый ряд систем ПВО-ПРО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Полимент-Редут", различные модификации зенитного ракетного комплекса "Тор" и другие изделия", - добавили в пресс-службе.
Как отмечают в пресс-службе, 23 апреля концерну исполняется 19 лет. В данный момент "Алмаз-Антей" ведет строительство новых производственных кластеров в Кирове и Нижнем Новгороде, на создание которых выделено 73 миллиарда рублей.
В декабре прошлого года, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания системы и принять ее на вооружение.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в декабре прошлого года сообщал, что в 2021 году планируется начать поставки системы в войска.
9 мая в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.
3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.
"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил тогда Суровикин.
С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.
В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.
С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
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