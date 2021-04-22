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Дальнее зарубежье 22.04.2021 14:03

Глава МИД Франции озвучил три главные проблемы в отношениях с РФ

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что проблемы в отношениях Парижа с Россией связаны, главным образом, с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, наращиванием военного присутствия РФ на границе с Украиной и "вмешательством в демократические дела".

"Мы столкнулись с проблемами в отношении России по трем направлениям: ожесточенное отношение (со стороны российских властей - ИФ) к Навальному, военное запугивание Украины и вмешательство в наши европейские демократические дела", - сказал Ле Дриан в интервью телеканалу "Франс 2".

Однако, по его словам, Россия - "наш сосед", и необходимо "продолжать вести диалог".

Вместе с тем, французский министр указал, что в случае смерти Навального в тюрьме ответственность за это будет - на российских властях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]