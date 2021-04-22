Власти Китая считают правильным предложение президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран - постоянных членов СБ ООН, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай поддерживает инициативу по организации саммита пяти стран - постоянных членов СБ ООН", - приводит слова Ван Вэньбиня газета Beijing Daily.

Представитель МИД КНР добавил, что в текущей обстановке встреча лидеров "ядерной пятерки" важна для продвижения международного сотрудничества в области борьбы с пандемией, а также для защиты мультилатерализма и поддержания авторитета ООН и Совбеза.

Путин в среду выразил надежду, что лидеры стран "ядерной пятерки" встретятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Эту инициативу он выдвинул в прошлом году.