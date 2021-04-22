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Дальнее зарубежье 22.04.2021 15:24

Китай поддерживает предложение России по саммиту лидеров "ядерной пятерки" - МИД КНР

Власти Китая считают правильным предложение президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран - постоянных членов СБ ООН, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай поддерживает инициативу по организации саммита пяти стран - постоянных членов СБ ООН", - приводит слова Ван Вэньбиня газета Beijing Daily.

Представитель МИД КНР добавил, что в текущей обстановке встреча лидеров "ядерной пятерки" важна для продвижения международного сотрудничества в области борьбы с пандемией, а также для защиты мультилатерализма и поддержания авторитета ООН и Совбеза.

Путин в среду выразил надежду, что лидеры стран "ядерной пятерки" встретятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Эту инициативу он выдвинул в прошлом году.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ООН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]