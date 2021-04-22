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СНГ 22.04.2021 13:46

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу оппозиционеру Алексею Навальному до 7 июня 2021 года.

Резолюцию поддержали 105 голосами "за", 26 проголосовали против и 11 воздержались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ПАСЕ, НАВАЛЬНЫЙ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]