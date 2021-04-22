ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу оппозиционеру Алексею Навальному до 7 июня 2021 года.
Резолюцию поддержали 105 голосами "за", 26 проголосовали против и 11 воздержались.
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