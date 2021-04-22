"Авиасейлс" видит сложности с внедрением covid-паспортов для путешествий

Внедрение так называемых covid-паспортов для путешествий, над которыми работает, в частности, Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), может столкнуться с рядом проблем, считает управляющий директор сервиса бронирования билетов "Авиасейлс" Макс Крайнов.
"Идея прекрасная в теории, но очень трудно понять, как она будет реализована, - сказал он в интервью "Интерфаксу". - Начнем с того, что у тебя есть самые интимные пользовательские данные - это медицинская история человека. Она обязана храниться на территории той страны, гражданином которой он является. Получается, что IATA здесь должна выступать как надгосударственный орган, который будет в состоянии агрегировать вот эту самую критичную информацию у себя. Сколько у нас стран? В идеале IATA нужно переговорить с каждой из них".
"Если бы у меня был хрустальный шар, я бы скорее предположил, что внутри системы бронирования может появиться плюс одно поле, в котором ты говоришь: "Я вакцинировался", и это будет каким-то образом независимо валидироваться страной, куда ты летишь, - продолжил Крайнов - Допустим, если ты летишь из России в Штаты, наличие вакцинации проверяется на территории России. А когда ты прилетел в Штаты, авиакомпания несет ответственность за то, насколько хорошо она провалидировала тебя".
Но при таком варианте происходит разделение, кто вакцинирован, а кто нет, "и те, кто не вакцинирован, де-факто поражаются в правах", считает глава "Авиасейлс".
"Внутри страны это плохо, а если это делается на межгосударственном уровне - еще хуже. Все понимают эту сложность. И это одна из причин, почему этот процесс сильно пробуксовывает", - отметил он.
Погранслужба Азербайджана сообщила об армянской провокации на границе двух стран
ЗР подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Нефтяные цены снижаются на фоне роста запасов в США и опасениях из-за COVID-19, Brent - $64,98 за баррель
Азеришыг направит около 260 тыс. на ремонт 3 подстанций на Абшероне
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Китай поддерживает предложение России по саммиту лидеров "ядерной пятерки" - МИД КНР
Грузия спустя почти год вернула в Украину посла, отозванного из-за Саакашвили
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам