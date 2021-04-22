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Туризм 22.04.2021 14:00

"Авиасейлс" видит сложности с внедрением covid-паспортов для путешествий

Внедрение так называемых covid-паспортов для путешествий, над которыми работает, в частности, Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), может столкнуться с рядом проблем, считает управляющий директор сервиса бронирования билетов "Авиасейлс" Макс Крайнов.

"Идея прекрасная в теории, но очень трудно понять, как она будет реализована, - сказал он в интервью "Интерфаксу". - Начнем с того, что у тебя есть самые интимные пользовательские данные - это медицинская история человека. Она обязана храниться на территории той страны, гражданином которой он является. Получается, что IATA здесь должна выступать как надгосударственный орган, который будет в состоянии агрегировать вот эту самую критичную информацию у себя. Сколько у нас стран? В идеале IATA нужно переговорить с каждой из них".

"Если бы у меня был хрустальный шар, я бы скорее предположил, что внутри системы бронирования может появиться плюс одно поле, в котором ты говоришь: "Я вакцинировался", и это будет каким-то образом независимо валидироваться страной, куда ты летишь, - продолжил Крайнов - Допустим, если ты летишь из России в Штаты, наличие вакцинации проверяется на территории России. А когда ты прилетел в Штаты, авиакомпания несет ответственность за то, насколько хорошо она провалидировала тебя".

Но при таком варианте происходит разделение, кто вакцинирован, а кто нет, "и те, кто не вакцинирован, де-факто поражаются в правах", считает глава "Авиасейлс".

"Внутри страны это плохо, а если это делается на межгосударственном уровне - еще хуже. Все понимают эту сложность. И это одна из причин, почему этот процесс сильно пробуксовывает", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, КОРОНАВИРУС, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]