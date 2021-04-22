Росавиация выдала допуск 6 авиакомпаниям на выполнение 16 рейсов в Азербайджан из РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдала разрешения шести авиакомпаниям на осуществление авиарейсов из различных городов России в Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«По итогам заседания ведомства от 21 апреля, Росавиация приняла решение о предоставлении допуска на рейсы в Азербайджан авиакомпаниям «Уральские авиалинии», «Red Wings», «Северный ветер», «Икар», «ИЖАВИА», «ИрАэро», - говорится в документе.

Решением Росавиации, авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск к выполнению рейсов в Баку из Воронежа, Иркутска и Омска. Рейсы из этих городов в Баку авиакомпания планирует осуществлять три раза в неделю.

Red Wings получила допуск к выполнению рейса Жуковский-Баку с частотой 7 раз в неделю, Жуковский –Гянджа (4 раза в неделю).

Авиакомпания «Северный ветер» получила допуск на выполнение рейсов в Баку с частотой 7 раз в неделю из Калининграда и Владикавказа, авиакомпания «Икар» - рейса Владикавказ-Баку (7 раз в неделю).

Также решением Росавиации, авиакомпания «Ижавиа» получила допуск на выполнение рейсов с частотой 2 раза в неделю в Баку из Минвод, Омска, Самары, Казани и Уфы.

Авиакомпания «Ираэро» получила разрешение на выполнение рейсов с частотой 2 раза в неделю в Баку из Самары, Уфы и подмосковного аэропорта Жуковский.

При этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Н.Аббасова