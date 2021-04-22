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Финансы 22.04.2021 14:37

Активы НБКО и КС Азербайджана в I квартале выросли на 2%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов (КС) Азербайджана на 31 марта 2021 года составляют 338 млн манатов, что на 2% больше показателя на конец 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

При этом активы НБКО на конец первого квартала составили 322,7 млн манатов (рост на 2%), кредитных союзов – 15,3 млн манатов (рост на 0,7%).

Кредитный портфель НБКО на 1 апреля 2021 года составил 270,6 млн манатов (рост на 2,7%), кредитных союзов (за вычетом резервов – ИФ) – 13,5 млн манатов (рост на 1,5%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 1,4% и составила 152,9 млн манатов, при этом 143,4 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало апреля 2021 года равны 179,3 млн манатов (рост на 2,5%), кредитных союзов – 5,8 млн манатов (без изменений).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в первом квартале составила 2,1 млн манатов (спад на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), при этом кредитные союзы завершили квартал с убытком в 0,6 млн манатов.

На 31 марта 2021 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 91 НБКО, в том числе 42 кредитных союза. В 12 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец квартала НБКО имеют 247 филиалов, в данном сегменте работают 2,297 тыс. человек.

А.Мамедов

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Тэги: НБКО, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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