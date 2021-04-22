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Транспорт и связь 22.04.2021 17:31

Таджикистан просит российские авиакомпании снизить цены на авиабилеты чартерных рейсов

Агентство гражданской авиации Таджикистана предложило российским авиакомпаниям в течение двух дней снизить стоимость авиаперелетов чартерными рейсами в республику, обещая в противном случае принять "соответствующие меры", сообщает в четверг "Азия-Плюс" со ссылкой на главу Агентства Икрома Субхонзода.

Субхонзода провел экстренное совещание с представителями российских авиакомпаний "Уральские авиалинии", UTair, "Сибирь" и "Северный Ветер", на котором также присутствовали транспортный прокурор Саидмурод Кодирзода, замначальника Управления транспорта МВД страны Зоир Камолзода, представители ГКНБ.

На совещании было отмечено, что с началом весенне-летнего сезона резко выросло количество желающих вылететь в Россию таджикистанцев, и "представители российских авиакомпаний воспользовались этой ситуацией, безмерно увеличив стоимость авиабилетов".

"Агентство примет соответствующие меры о дальнейшем выполнении чартерных рейсов с их стороны", если цены на авиабилеты не будут снижены, пообещал Субхонзода.

Таджикистан и Россия закрыли свои воздушные пространства в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса, все это время между странами осуществлялись только вывозные и чартерные рейсы.

В начале апреля между двумя странами возобновлены регулярные рейсы по направлению Душанбе-Москва, по одному рейсу в неделю по этому маршруту выполняют российская авиакомпания "ЮтЭйр" и таджикская "Сомон Эйр". Но при этом более 20 чартерных рейсов в неделю выполняются российскими авиакомпаниями.

В начале апреля Агентство гражданской авиации Таджикистана потребовало от отечественных и зарубежных авиакомпаний не допускать необоснованного повышения цен на авиабилеты, определив их стоимость в обе стороны не выше $500.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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