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Здравоохранение 22.04.2021 14:52

В Индии зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии

В Индии зарегистрировали более 314,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие 24 часа, сообщают в четверг индийские СМИ.

Отмечается, что это самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

Число смертей от коронавируса в Индии за 24 часа увеличилось на 2,1 тыс. и достигло 184 тыс.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии выросло до 15,9 млн.

Ранее на этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной "бурей".

Больницы в стране переполнены, сообщается о нехватке свободных коек и аппаратов ИВЛ.

Ранее в апреле власти различных штатов Индии для сдерживания роста заболеваемости уже ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, власти столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун как минимум до 26 апреля.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]