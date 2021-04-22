В Индии зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии

В Индии зарегистрировали более 314,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие 24 часа, сообщают в четверг индийские СМИ.

Отмечается, что это самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

Число смертей от коронавируса в Индии за 24 часа увеличилось на 2,1 тыс. и достигло 184 тыс.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии выросло до 15,9 млн.

Ранее на этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной "бурей".

Больницы в стране переполнены, сообщается о нехватке свободных коек и аппаратов ИВЛ.

Ранее в апреле власти различных штатов Индии для сдерживания роста заболеваемости уже ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, власти столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун как минимум до 26 апреля.