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Транспорт и связь 22.04.2021 17:44

КНР призывает Австралию пересмотреть отмену соглашений по инициативе "Один пояс и один путь"

Китай призвал Австралию немедленно пересмотреть решение по поводу отмены двух соглашений между правительством штата Виктория и Пекином в рамках инициативы "Один пояс - один путь", сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы еще раз призываем Австралию немедленно пересмотреть ошибочное решение и настроиться на новый лад, прекратить безответственные действия и высказывания по отношению к китайско-австралийским отношениям, перестать необоснованно ограничивать обычное сотрудничество и обмен двух стран. В противном случае Китай обязательно отреагирует со всей силой и решимостью", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в четверг.

В среду министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что федеральное правительство отменило два соглашения между правительством Виктории и Китаем, потому что они "не соответствуют или противоречат международным отношениям" страны. Кроме того, власти Австралии отменили еще два соглашения Виктории по тем же причинам - с Ираном и Сирией.

В рамках китайской инициативы Виктория подписала меморандум о взаимопонимании в 2018 году и рамочное соглашение с национальной комиссией КНР по реформам и развитию в 2019 году. Это единственный австралийский штат, поддержавший "Один пояс - один путь".

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Тэги: КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, ВИКТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]