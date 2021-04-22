Китай призвал Австралию немедленно пересмотреть решение по поводу отмены двух соглашений между правительством штата Виктория и Пекином в рамках инициативы "Один пояс - один путь", сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы еще раз призываем Австралию немедленно пересмотреть ошибочное решение и настроиться на новый лад, прекратить безответственные действия и высказывания по отношению к китайско-австралийским отношениям, перестать необоснованно ограничивать обычное сотрудничество и обмен двух стран. В противном случае Китай обязательно отреагирует со всей силой и решимостью", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в четверг.
В среду министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что федеральное правительство отменило два соглашения между правительством Виктории и Китаем, потому что они "не соответствуют или противоречат международным отношениям" страны. Кроме того, власти Австралии отменили еще два соглашения Виктории по тем же причинам - с Ираном и Сирией.
В рамках китайской инициативы Виктория подписала меморандум о взаимопонимании в 2018 году и рамочное соглашение с национальной комиссией КНР по реформам и развитию в 2019 году. Это единственный австралийский штат, поддержавший "Один пояс - один путь".
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