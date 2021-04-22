В Киеве рассчитывают, что июньский саммит НАТО оценит серьезность евроатлантических устремлений Украины

Украина рассчитывает, что на саммите НАТО 14 июня учтут серьезность ее евроатлантического курса, заявил глава украинского Минобороны Андрей Таран.

"Поскольку на следующем саммите НАТО, дату проведения которого объявлено сегодня, лидеры государств-членов фактически спланируют будущее организации на следующие 10 лет, мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны в четверг.

По его словам, нынешняя концентрация российских войск вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна "представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве".

Таран подчеркнул, что в Брюсселе это четко осознают, поскольку генеральный секретарь НАТО недвусмысленно назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - отметил Таран.

Следующий саммит НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, во время встречи планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня".