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ТЭК 22.04.2021 15:01

Азеришыг направит около 260 тыс. на ремонт 3 подстанций на Абшероне

ОАО «Азеришыг» направит около 260 тыс. манатов на ремонт трех подстанций в Баку и Хырдалане.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «Азеришыг» подписал с ООО «Goygol Temir-Tikinti Tachizat T.R»

Объем работ включает: ремонт 110/35/10 кВ-ной подстанции «Гобу» в г.Хырдалан, 35/6 кВ-ной подстанции №479 в поселке Маштага Сабунчинского района и подстанции №88 в Ясамальском районе Баку.

Стоимость договора - 257 тыс. 497,24 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДСТАНЦИИ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]