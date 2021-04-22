Азеришыг направит около 260 тыс. на ремонт 3 подстанций на Абшероне

ОАО «Азеришыг» направит около 260 тыс. манатов на ремонт трех подстанций в Баку и Хырдалане.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «Азеришыг» подписал с ООО «Goygol Temir-Tikinti Tachizat T.R»

Объем работ включает: ремонт 110/35/10 кВ-ной подстанции «Гобу» в г.Хырдалан, 35/6 кВ-ной подстанции №479 в поселке Маштага Сабунчинского района и подстанции №88 в Ясамальском районе Баку.

Стоимость договора - 257 тыс. 497,24 манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова