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Регион 22.04.2021 15:16

Грузия спустя почти год вернула в Украину посла, отозванного из-за Саакашвили

Отозванный в мае прошлого года из Киева посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся на Украину и приступил к исполнению обязанностей, сообщил в четверг грузинский МИД.

По информации МИД, в Киеве состоялась встреча посла с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и его заместителем Василием Боднаром. "Украинская сторона приветствовала решение Тбилиси о возвращении посла и позитивно оценила указанный шаг, особенно на фоне военной эскалации у границ Украины и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

МИД Грузии отозвал Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ Украины, несмотря на объявление в розыск на родине.

В начале апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала вернуть посла в Киев.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]