Грузия спустя почти год вернула в Украину посла, отозванного из-за Саакашвили

Отозванный в мае прошлого года из Киева посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся на Украину и приступил к исполнению обязанностей, сообщил в четверг грузинский МИД.

По информации МИД, в Киеве состоялась встреча посла с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и его заместителем Василием Боднаром. "Украинская сторона приветствовала решение Тбилиси о возвращении посла и позитивно оценила указанный шаг, особенно на фоне военной эскалации у границ Украины и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

МИД Грузии отозвал Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ Украины, несмотря на объявление в розыск на родине.

В начале апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала вернуть посла в Киев.