Главы МИД Афганистана, Турции и Пакистана обсудят в пятницу в Стамбуле урегулирование афганского конфликта

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар отправился в четверг в Стамбул для участия в трехсторонней встрече по афганскому мирному урегулированию с коллегами из Турции и Пакистана, сообщил телеканал TOLOnews.

Переговоры министров пройдут в пятницу.

МИД Турции сообщил, что на встрече будут обсуждаться возобновление мирных афганских переговоров, укрепление регионального консенсуса в поддержку мира в Афганистане, роль Турции и Пакистана в этом процессе.

"Наряду с афганской проблематикой, стороны обсудят сотрудничество в области безопасности, энергетики, миграционные вопросы", - говорится в сообщении.

Трехсторонние переговоры состоятся на фоне решения перенести на более поздний срок международной конференции по Афганистану, которая планировалась на период с 24 апреля по 4 мая. Ее организаторами выступили США, Турция, ООН и Катар.

Однако радикальное движение "Талибан" отказалось участвовать в форуме до тех пор, пока США и другие страны не выведут войска из Афганистана.

В результате глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о решении перенести конференцию на более поздний срок, уже после окончания священного для мусульман Рамадана.

По условиям подписанного 29 февраля прошлого года между США и талибами мирного соглашения, американские войска должны были покинуть Афганистан к 1 мая. Однако новый президент США Джо Байден решил отложить вывод военных и 1 мая лишь начать этот процесс и завершить его к 11 сентября.

Талибы со своей стороны пригрозили возобновить военные действия против иностранных сил.

12 сентября прошлого года в столице Катара Дохе стартовал процесс мирных переговоров между правительством Афганистан и "Талибан", но до сих пор делегации сторон не провели ни одной пленарной встречи. Рабочие группы, которые призваны подготовить условия для переговоров, увязли в согласовании повестки.

В настоящее время региональные и международные игроки, вовлеченные в афганское урегулирование, в различных форматах пытаются реанимировать и придать импульс межафганским переговорам и не допустить новой широкомасштабной войны в стране.