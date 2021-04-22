Нефтяные цены снижаются на фоне роста запасов в США и опасениях из-за COVID-19, Brent - $64,98 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ходе торгов в четверг на данных о росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 составила $64,98 за баррель, что на $0,34 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,07 за баррель, что на $0,28 (0,46%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Данные Минэнерго США накануне показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 594 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который может негативно повлиять на энергетический спрос в регионе. В Индии 20 апреля были зафиксированы рекордные 295,16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений.

"Опасения слабого спроса на ключевых рынках, таких как Индия, оказывают давление на цены. Премьер-министр Моди указал на возможность новых ограничительных мер для бизнеса, если заболевание продолжит распространяться", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.