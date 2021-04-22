Китай готов помочь Индии бороться с COVID-19 - МИД КНР

Китай готов поддержать в борьбе коронавирусом Индии, где в четверг зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Пандемия коронавируса - общий враг всего человечества, и международному сообществу нужно бороться с ним сообща. Китай в курсе, что в последнее время эпидемиологическая обстановка в Индии серьезная, а также возникает временная нехватка противоэпидемических средств. Мы готовы предоставить Индии необходимую поддержку и помощь, чтобы взять пандемию под контроль", - заявил Ван Вэньбинь.

На этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной "бурей". Больницы в стране переполнены, не хватает свободных коек и аппаратов ИВЛ. Власти столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом 15,9 млн человек, 184 тыс. умерли.