Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0459 RUR   0.0222 GBR   2.3685 TRY   0.2073

Цена на нефть

21.04 $/bbl   WTI 61.35 -1.32 Brent 65.32 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2021 19:28

Китай готов помочь Индии бороться с COVID-19 - МИД КНР

Китай готов поддержать в борьбе коронавирусом Индии, где в четверг зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки, заявил на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Пандемия коронавируса - общий враг всего человечества, и международному сообществу нужно бороться с ним сообща. Китай в курсе, что в последнее время эпидемиологическая обстановка в Индии серьезная, а также возникает временная нехватка противоэпидемических средств. Мы готовы предоставить Индии необходимую поддержку и помощь, чтобы взять пандемию под контроль", - заявил Ван Вэньбинь.

На этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной "бурей". Больницы в стране переполнены, не хватает свободных коек и аппаратов ИВЛ. Власти столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом 15,9 млн человек, 184 тыс. умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


МИД Китая призвал США отказаться от предвзятости в отношении КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "здоровых и стабильных" связей Китая с Индией Противоречия между Дели и Исламабадом не могут отразиться на работе ШОС - генсек организации Си Цзиньпин призвал Индию к укреплению взаимного доверия между двумя странами У лидеров Китая, России и Индии в этом году будет много возможностей для контактов - МИД КНР Лидеры Индии и Китая выражают готовность сделать усилия для урегулирования пограничных споров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]