Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%

Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, действующую с сентября 2020 года, сообщила пресс-служба ЦБ.

По данным ЦБ, это решение принято для сбалансированного снижения инфляции и поддержки экономической активности.

Регулятор отмечает, что макроэкономическая ситуация, сложившаяся в I квартале и наблюдаемая в апреле, формируется в рамках условий базового сценария основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 и период 2022-2023 годов. В частности, в феврале-марте продолжилось восстановление экономической активности. После снижения в январе, в марте в значительной степени восстановилась динамика по всем компонентам индикатора экономической активности, рассчитываемого на основе изменения объема операций на товарно-сырьевой бирже, общего объема межбанковских операций, денежных поступлений от торговли и платных услуг.

Со ссылкой на данные Госкомитета по статистике республики сообщается, что по итогам I квартала 2021 года объем ВВП вырос на 3% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе выпуск промышленных товаров увеличился на 3,8%, продукции сельского хозяйства - на 3,1%, услуг - на 5,8%, объем строительных работ - на 0,5%. Кроме того, в январе-марте наблюдался рост оборота розничной торговли на 2,8%.

Повышение зарплат работников бюджетных организаций и учреждений, а также стипендий в феврале, рост объемов инвестиций за счет нецентрализованных источников и выделенных кредитов, стали факторами поддержки совокупного спроса в экономике. В частности, в течение I квартала объем инвестиций в основной капитал составил 35,6 трлн сумов. При этом инвестиции за счет нецентрализованных источников достигнув 31,3 трлн сумов, выросли на 13,6% к соответствующему периоду прошлого года.

По данным регулятора, в январе-марте 2021 года коммерческими банками выделено 32,9 трлн сумов кредитов в экономику, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Оживление экономической активности в мире также отражается на изменении цен на основные биржевые товары. Положительная динамика роста цен сырьевых товаров в I квартале привела к росту экспорта из Узбекистана товаров (без учета золота и газа) на 25%. При этом экспорт цветных металлов увеличился на 58%, текстиля - на 38%, химической продукции - на 21%.

За первые три месяца года объем трансграничных денежных переводов вырос на 31% - до $1,4 млрд.

"Вышеобозначенные тенденции, в свою очередь, способствовали стабильности внутреннего валютного рынка, и по состоянию на 1 апреля 2021 года девальвация курса национальной валюты с начала года составила 0,2%", - говорится в пресс-релизе.

Согласно данным ЦБ, в марте годовая инфляция равнялась 10,9%, что на 0,7 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в январе. При этом рост цен на продовольствие (который в марте был равен 13,8% в годовом выражении), сохраняет повышенное влияние (5,8 п.п) на общий уровень инфляции. Рост цен на непродовольственные товары и услуги составил 8,8% и 8,4% соответственно, и эти группы оказывают понижательное влияние на общую инфляцию.

Как отмечает регулятор, высокие темпы роста цен потребительских товаров первой необходимости объясняются складывающейся под влиянием урожайности и логистики конъюнктуры внешних рынков, а также ограниченностью конкуренции и предложения на внутреннем рынке.

По данным ЦБ в январе-марте денежно-кредитные условия были относительно жесткими. Средневзвешенные процентные ставки на денежном рынке в марте составили 14,4% (или 3% в реальном выражении). Индекс Uzonia (Uzbek Overnight Index Average) в течение I квартала также формировался полностью в границах процентного коридора основной ставки.

Рост средневзвешенных процентных ставок по срочным депозитам с 14,8% в декабре 2020 года до 17,8% в марте 2021 года, послужил увеличению объема депозитов в I квартале на 10,5%, в том числе срочных депозитов физических лиц - на 13,8%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в марте равнялась 21,4%, снизившись на 3,4 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По прогнозам регулятора, "в 2021 году рост реального ВВП будет в пределах 4,5-5,5%, заложенных в базовом сценарии. В то же время, обновленные с учетом итогов I квартала прогнозы показывают, что темпы экономического роста будут близки к верхней границе данного прогнозного коридора".

Восстановление совокупного спроса на фоне продолжения фискального стимулирования экономики в текущем году и неизменности денежно-кредитных условий, а также активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в результате структурных реформ по либерализации экономики, будут основными факторами поддержки экономического роста.

ЦБ по итогам 2021 года прогнозирует уровень инфляции на уровне 9-10%. "При этом инфляционные процессы и ожидания до конца года будут формироваться под влиянием как монетарных, так и немонетарных факторов разнонаправленного действия", - говорится в сообщении.

В целом более долгое, чем ожидалось сохранение рисков ускорения инфляции под влиянием внутренних и внешних факторов требует поддержания текущих денежно-кредитных условий, считает ЦБ.

Следующее заседание правления Центрального банка по обсуждению основной ставки назначено на 10 июня. Ставка на уровне 14% действует с 10 сентября 2020 года, когда она была снижена с 15% годовых.

Инфляция на потребительском рынке страны по итогам 2020 года составила 11,1% против 15,2% годом ранее.

Официальный курс на 22 апреля - 10535,24 сума/$1.