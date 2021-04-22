МИД РФ отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам

Москва отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цель ведущихся сейчас переговоров - скорейшее восстановление и осуществление СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами и сроками. Мы отмечаем нацеленность всех вовлеченных сторон, включая Вашингтон и Тегеран, на достижение результата, восстановление баланса интересов в рамках СВПД и созданию условий для создания реализаций всеобъемлющих договоренностей 2015 года", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что еще в начале года Россия представила партнерам свои соображения по возможным модальностям возвращения к ядерной сделке в согласованные рамки и подчеркнула, что многие из наработок были восприняты и нашли отражение в ведущихся переговорах.