МИД РФ отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам

Москва отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цель ведущихся сейчас переговоров - скорейшее восстановление и осуществление СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами и сроками. Мы отмечаем нацеленность всех вовлеченных сторон, включая Вашингтон и Тегеран, на достижение результата, восстановление баланса интересов в рамках СВПД и созданию условий для создания реализаций всеобъемлющих договоренностей 2015 года", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что еще в начале года Россия представила партнерам свои соображения по возможным модальностям возвращения к ядерной сделке в согласованные рамки и подчеркнула, что многие из наработок были восприняты и нашли отражение в ведущихся переговорах.
Погранслужба Азербайджана сообщила об армянской провокации на границе двух стран
ЗР подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Во Франции из-за заморозков прогнозируют спад производства вина более чем на 30%
Ирак присудил Sinopec контракт на газовое месторождение Мансурия
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 39 человек скончались
Гобустанский туристический комплекс грязевых вулканов будет готов в 2022г – глава ГАТ
В Индии зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам