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Регион 22.04.2021 22:14

МИД РФ отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам

Москва отмечает нацеленность США и Ирана на возвращение СВПД к изначальным параметрам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цель ведущихся сейчас переговоров - скорейшее восстановление и осуществление СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами и сроками. Мы отмечаем нацеленность всех вовлеченных сторон, включая Вашингтон и Тегеран, на достижение результата, восстановление баланса интересов в рамках СВПД и созданию условий для создания реализаций всеобъемлющих договоренностей 2015 года", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что еще в начале года Россия представила партнерам свои соображения по возможным модальностям возвращения к ядерной сделке в согласованные рамки и подчеркнула, что многие из наработок были восприняты и нашли отражение в ведущихся переговорах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]