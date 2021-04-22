В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 39 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2047 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 307,98 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2075 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 39 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 274.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 272,575 тыс. человек (+2610 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 131 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 542 тестов на коронавирус (накануне 12 679 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 153,877 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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