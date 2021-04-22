МИД России обещал адекватно ответить на решение властей Чехии сократить состав посольства РФ в Праге

Москва ответит на решение Праги сократить состав посольства РФ в Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наш ответ будет. Мы вас не подведем", - сказала Захарова в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом она не стала уточнять, будет ли ответ зеркальным, и может ли это означать высылку из России всего дипломатического состава чешской дипмиссии.

Ранее в четверг Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве. "Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, добавив, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число персонала до конца мая.

Согласно чешским СМИ, после отъезда высланных дипломатов посольства Чехии в Москве там остались 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек, занимающихся административными и техническими вопросами. В посольстве России в Праге в настоящее время работают 27 дипломатов и 67 сотрудников, выполняющих технические функции.

В Чехии также работают два российских генконсульства.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. 19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы". МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персона нон грата.