Минэкономразвития РФ прогнозирует среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г в $201/тыс. куб. м

Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену экспорта российского газа в дальнее зарубежье в 2021 году на уровне в $200,7 за тысячу кубометров в базовом и $196,4 в консервативном сценарии, после фактических $131,6 в 2020 году, говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития, внесенных в правительство и рекомендованных для подготовки бюджета.
На 2022 год цены прогнозируются на уровне $188,3 и $176,5 соответственно.
Суммарный экспорт природного газа по обоим вариантам прогнозируется на уровне 206,2 млрд куб. м после 199,2 млрд куб. м в 2020 году. На 2020 год прогнозируется рост поставок до 238,4 и 231,9 млрд куб. м по вариантам.
Добыча газа на 2021 год заявлена на уровне 698,3 млрд куб. м после 694,3 млрд куб. м в 2020 г. Такой же прогноз в начале месяца был обнародован в обновленной госпрограмме "Развитие энергетики". На 2022 год по базовому варианту должен быть рост до 770,1 млрд куб. м и по консервативному до 743,1 млрд куб. м.
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