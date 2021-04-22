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ТЭК 22.04.2021 19:15

Нефтяные цены перешли к росту, Brent - $65,39 за баррель

Brent на лондонской бирже ICE Futuresсоставила $65,39 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,42 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее оба контракта дешевели на фоне продолжающегося распространения COVID-19 в Азии, которое вызывает обеспокоенность по поводу восстановления мировой экономики и энергетического спроса.

"Глобальное восстановление нефтяного спроса не может произойти без восстановления крупнейших экономик мира", - отмечает аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

"Недостаточно того, что США и Китай хорошо справляются с пандемией, - приводит слова эксперта MarketWatch. - Для очередного роста нефтяных цен необходимы глобальные признаки восстановления, а таких сигналов сейчас мало в ключевых азиатских странах".

В Индии в четверг был зарегистрирован очередной рекордный прирост случаев COVID-19 - 314,84 тыс. Тем временем власти Японии рассматривают возможность введения режима ЧС в Токио и Осаке.

Индия и Япония входят в число крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти, подчеркнул аналитик Commerzbank Йоген Вейнберг.

В то же время, эксперт отмечает рост спроса на топливо в США. Хотя данные Минэнерго страны в среду показали рост нефтяных запасов, спрос на бензин увеличился до 9,1 млн баррелей в сутки. Это максимальный уровень с летнего сезона поездок 2020 года.

В центре внимания участников рынка также перспективы принятия в США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК, отмечают аналитики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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