Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ

Братислава высылает троих работников посольства России, сообщают словацкие СМИ со ссылкой премьера Словакии Эдуарда Хегера.
"Словакия высылает троих российских дипломатов", - приводят СМИ слова Хегера.
По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.
Словацкие СМИ поясняют, что данное решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.
Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек проинформировал, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.
"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - приводит слова Кулганека чешский информационный портал Seznam Zpravy.
По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".
Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.
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