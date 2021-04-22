Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0459 RUR   0.0222 GBR   2.3685 TRY   0.2073

Цена на нефть

21.04 $/bbl   WTI 61.35 -1.32 Brent 65.32 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.04.2021 20:30

Две-три серьёзных программы союза РФ и Белоруссии требуют согласования - Лукашенко

В отношениях России и Белоруссии остаются несогласованными две-три важных двусторонних экономических программ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Вы помните - с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера", - сказал Лукашенко на встрече, трансляцию которой вёл телеканал "Россия 24".

Он уточнил, что среди нерешенных вопросов находится налогообложение. "Известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение. Так что я с вами согласен, мы потихонечку двигаемся", - отметил Лукашенко.

Президент также назвал вопросы "на злобу дня", которые надо усиливать. "В том числе, и безопасность, в том числе, и оборона в нашем союзном государстве. Хотя в общем-то пока справляемся и справимся... И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заявил Лукашенко

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАММЫ, ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Белоруссии и РФ надо привыкнуть жить в условиях внешней угрозы - Песков Путин и Лукашенко обсудили тему Карабаха в контексте визита лидера Беларуси в Азербайджан Перевалка белорусских нефтепродуктов через порты РФ в апреле превысит план на 100 тыс. тонн - Мишустин Путин и Лукашенко выразили настрой на развитие российско-белорусских союзнических отношений - Кремль Белорусы и россияне кровно заинтересованы в дальнейшей интеграции - Лукашенко Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]