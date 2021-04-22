Две-три серьёзных программы союза РФ и Белоруссии требуют согласования - Лукашенко

В отношениях России и Белоруссии остаются несогласованными две-три важных двусторонних экономических программ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Вы помните - с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера", - сказал Лукашенко на встрече, трансляцию которой вёл телеканал "Россия 24".
Он уточнил, что среди нерешенных вопросов находится налогообложение. "Известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение. Так что я с вами согласен, мы потихонечку двигаемся", - отметил Лукашенко.
Президент также назвал вопросы "на злобу дня", которые надо усиливать. "В том числе, и безопасность, в том числе, и оборона в нашем союзном государстве. Хотя в общем-то пока справляемся и справимся... И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заявил Лукашенко
Погранслужба Азербайджана сообщила об армянской провокации на границе двух стран
ЗР подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
AZAL начнет 8 мая выполнять спецрейсы из Баку в Лондон
Минэкономразвития РФ прогнозирует среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г в $201/тыс. куб. м
В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 39 человек скончались
Гобустанский туристический комплекс грязевых вулканов будет готов в 2022г – глава ГАТ
В Индии зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам