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СНГ 22.04.2021 21:52

Обвинения в адрес сотрудников посольства РФ в Словакии абсурдны, Россия оставляет за собой право на ответ - дипмиссия

Обвинения Словакии в адрес сотрудников посольства РФ в Братиславе в какой-либо противоправной деятельности безосновательны, Россия оставляет за собой право на ответ, заявили в российской дипмиссии.

"Обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны. Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время", - добавили в российской дипмиссии.

Премьер Словакии Эдуард Хегер ранее в четверг заявил, что Братислава высылает троих работников посольства России. По словам премьера, решение принято в связи с "недавними событиями в геополитической сфере, а также в солидарности с Чешской Республикой". У российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]