Обвинения в адрес сотрудников посольства РФ в Словакии абсурдны, Россия оставляет за собой право на ответ - дипмиссия

Обвинения Словакии в адрес сотрудников посольства РФ в Братиславе в какой-либо противоправной деятельности безосновательны, Россия оставляет за собой право на ответ, заявили в российской дипмиссии.

"Обвинения в адрес сотрудников посольства России в Словакии в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словацкой Республики, абсолютно безосновательны. Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время", - добавили в российской дипмиссии.

Премьер Словакии Эдуард Хегер ранее в четверг заявил, что Братислава высылает троих работников посольства России. По словам премьера, решение принято в связи с "недавними событиями в геополитической сфере, а также в солидарности с Чешской Республикой". У российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, отметил он.