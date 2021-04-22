Полиция задерживает оппозиционеров, забрасывающих здание Генпрокуратуры Армении яйцами

Столкновения между участниками акции протеста оппозиции и полицией начались в четверг вечером у здания Генпрокуратуры Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции потребовали встречи с генеральным прокурором Артаком Давтяном для обсуждения вопроса освобождения задержанных глав городских общин Сюникской области и возбуждения уголовного дела против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Даем ему 20 минут", - заявили организаторы акции.

После истечения времени демонстранты начали забрасывать здание Генпрокуратуры яйцами, что стало причиной столкновений.

Прибывшие на место силы спецназа полиции стали задерживать наиболее активных демонстрантов.

Как сообщалось, митинг оппозиции проходит в поддержку задержанных руководителей городских администраций Сюникской области. Акция организована партией "Дашнакцутюн" и руководимой экс-губернатором Сюникской области Ваге Акопяном партией "Возрожденная Армения", членами которой являются все мэры и руководители общин Сюникской области.

Выступающие заявляют о связи задержаний и "политических репрессий" в Сюникской области с угрозой "ее сдачи Азербайджану и Турции".