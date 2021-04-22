Полиция задерживает оппозиционеров, забрасывающих здание Генпрокуратуры Армении яйцами

Столкновения между участниками акции протеста оппозиции и полицией начались в четверг вечером у здания Генпрокуратуры Армении в центре Еревана.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции потребовали встречи с генеральным прокурором Артаком Давтяном для обсуждения вопроса освобождения задержанных глав городских общин Сюникской области и возбуждения уголовного дела против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Даем ему 20 минут", - заявили организаторы акции.
После истечения времени демонстранты начали забрасывать здание Генпрокуратуры яйцами, что стало причиной столкновений.
Прибывшие на место силы спецназа полиции стали задерживать наиболее активных демонстрантов.
Как сообщалось, митинг оппозиции проходит в поддержку задержанных руководителей городских администраций Сюникской области. Акция организована партией "Дашнакцутюн" и руководимой экс-губернатором Сюникской области Ваге Акопяном партией "Возрожденная Армения", членами которой являются все мэры и руководители общин Сюникской области.
Выступающие заявляют о связи задержаний и "политических репрессий" в Сюникской области с угрозой "ее сдачи Азербайджану и Турции".
Погранслужба Азербайджана сообщила об армянской провокации на границе двух стран
ЗР подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
AZAL начнет 8 мая выполнять спецрейсы из Баку в Лондон
Минэкономразвития РФ прогнозирует среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г в $201/тыс. куб. м
В Азербайджане спад числа случаев COVID-19, 39 человек скончались
Гобустанский туристический комплекс грязевых вулканов будет готов в 2022г – глава ГАТ
В Индии зафиксирован мировой антирекорд заражений COVID-19 за сутки с начала пандемии
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам