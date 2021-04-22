AZAL начнет 8 мая выполнять спецрейсы из Баку в Лондон

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 8 мая начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.
«В столицу Великобритании AZAL начинает летать 8 мая с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам). Полеты будут выполняться в аэропорт «Хитроу», - сообщает авиакомпания.
Пассажирам рейса по направлению Баку-Лондон следует:
- иметь право въезда на территорию Великобритании. Правила въезда в страну в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-uk
- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics. Также все лица, посещающие Великобританию, должны дважды сдать тест на коронавирус после прибытия в страну - на второй и восьмой день нахождения на территории королевства. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, заполнив форму на сайте правительства.
Пассажирам рейса по направлению Лондон-Баку следует:
- проверить право въезда в Азербайджан или иметь разрешение на постоянное жительство в стране. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в страну, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем рекомендуемых лабораторий в Великобритании, в которых разрешено провести анализ на коронавирусную инфекцию, можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.
- В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры будут обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
Б.Рустамбеков
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