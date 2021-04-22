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Транспорт и связь 22.04.2021 21:02

AZAL начнет 8 мая выполнять спецрейсы из Баку в Лондон

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 8 мая начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.

«В столицу Великобритании AZAL начинает летать 8 мая с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам). Полеты будут выполняться в аэропорт «Хитроу», - сообщает авиакомпания.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Лондон следует:

- иметь право въезда на территорию Великобритании. Правила въезда в страну в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-uk

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics. Также все лица, посещающие Великобританию, должны дважды сдать тест на коронавирус после прибытия в страну - на второй и восьмой день нахождения на территории королевства. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, заполнив форму на сайте правительства.

Пассажирам рейса по направлению Лондон-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан или иметь разрешение на постоянное жительство в стране. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в страну, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. С перечнем рекомендуемых лабораторий в Великобритании, в которых разрешено провести анализ на коронавирусную инфекцию, можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры будут обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, ЛОНДОН, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]