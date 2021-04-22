Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, по всей видимости, смогла пройти через самый напряженный этап третьей волны коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.
"За минувшие 10 дней отмечается реальное сокращение циркуляции вируса", - приводят слова премьера французские СМИ.
Он отметил, что пик третьей волны эпидемии во Франции "как кажется, остался позади нас".
Премьер также сообщил, что примерно в середине мая, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в стране могут возобновить работу закрытые ранее магазины, спортивные и культурные учреждения, а кафе смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе. Он добавил, что правительство также в начале может отменять ограничения по отдельным регионам страны - в первую очередь, там, где уровень заболеваемости будет низок.
Франция, как и другие страны ЕС, уже около года периодически вводит локдауны для замедления распространения COVID-19. Однако действующий в данный момент третий локдаун - более мягкий, чем предыдущие два.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, во Франции за время пандемии диагностировали свыше 5,37 млн случаев заражения коронавирусом. Более 101 тыс. инфицированных скончались.
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