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Дальнее зарубежье 22.04.2021 21:18

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, по всей видимости, смогла пройти через самый напряженный этап третьей волны коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"За минувшие 10 дней отмечается реальное сокращение циркуляции вируса", - приводят слова премьера французские СМИ.

Он отметил, что пик третьей волны эпидемии во Франции "как кажется, остался позади нас".

Премьер также сообщил, что примерно в середине мая, в зависимости от эпидемиологической ситуации, в стране могут возобновить работу закрытые ранее магазины, спортивные и культурные учреждения, а кафе смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе. Он добавил, что правительство также в начале может отменять ограничения по отдельным регионам страны - в первую очередь, там, где уровень заболеваемости будет низок.

Франция, как и другие страны ЕС, уже около года периодически вводит локдауны для замедления распространения COVID-19. Однако действующий в данный момент третий локдаун - более мягкий, чем предыдущие два.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, во Франции за время пандемии диагностировали свыше 5,37 млн случаев заражения коронавирусом. Более 101 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]