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Регион 22.04.2021 22:07

Зурабишвили обсудила с генсеком НАТО интеграцию Грузии в альянс и вопросы безопасности Черного моря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг по телефону обсудили вопросы интеграции республики в альянс, сообщает администрация грузинского президента.

По информации пресс-службы, стороны обсудили вопросы проведения реформ в Грузии, необходимых на пути евроатлантической интеграции, также была затронута тема предстоящего саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня.

"Была подчеркнута важность политики открытых дверей альянса", - говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации, Зурабишвили и Столтенберг рассмотрели вопросы, касающиеся безопасности Черного моря.

Сообщается, что президент подчеркнула важность еще большего участия НАТО в обеспечении стабильности в регионе Черного моря.

"Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в последующие месяцы", - сообщает администрация.

Как говорится в сообщении, Столтенберг указал на особую роль Грузии в миссии в Афганистане, что, по его словам, сыграет положительную роль в будущем с точки зрения интеграции республики в альянс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]