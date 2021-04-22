Зурабишвили обсудила с генсеком НАТО интеграцию Грузии в альянс и вопросы безопасности Черного моря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг по телефону обсудили вопросы интеграции республики в альянс, сообщает администрация грузинского президента.

По информации пресс-службы, стороны обсудили вопросы проведения реформ в Грузии, необходимых на пути евроатлантической интеграции, также была затронута тема предстоящего саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня.

"Была подчеркнута важность политики открытых дверей альянса", - говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации, Зурабишвили и Столтенберг рассмотрели вопросы, касающиеся безопасности Черного моря.

Сообщается, что президент подчеркнула важность еще большего участия НАТО в обеспечении стабильности в регионе Черного моря.

"Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в последующие месяцы", - сообщает администрация.

Как говорится в сообщении, Столтенберг указал на особую роль Грузии в миссии в Афганистане, что, по его словам, сыграет положительную роль в будущем с точки зрения интеграции республики в альянс.