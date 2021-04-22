Переговоры Лукашенко и Путина длились почти четыре часа

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина завершились, говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого".

"3 часа 55 минут длилась встреча Лукашенко и Путина", - сказано в сообщении.