Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0459 RUR   0.0222 GBR   2.3685 TRY   0.2073

Цена на нефть

21.04 $/bbl   WTI 61.35 -1.32 Brent 65.32 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.04.2021 22:41

Переговоры Лукашенко и Путина длились почти четыре часа

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина завершились, говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого".

"3 часа 55 минут длилась встреча Лукашенко и Путина", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Лукашенко в поздравлении Путину назвал его надежным другом Белоруссии Лукашенко считает Путина другом, хотя в отношениях "есть напряжение" Лукашенко об отношениях с Путиным: столкнуть нас лбами не получится Лукашенко поговорил с Путиным об истории, дойдя "до глубины седых времен" Путин встретится с Лукашенко перед саммитом ЕврАзЭС Путин в поздравлении Лукашенко с 65-летием отмечает его личный вклад в развитие союзнических отношений России и Беларуси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]