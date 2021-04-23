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СНГ 23.04.2021 10:42

Администрация Южной Кореи опровергает сообщения о возможной отмене саммита между Мун Чжэ Ином и Байденом

Сообщения о том, что саммит между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и американским лидером Джо Байденом может быть отложен, не соответствуют действительности, сообщили в администрации президента Республики Корея.

"Южная Корея и США ведут консультации, чтобы договориться о графике проведения саммита в удобное время в конце мая", - цитирует агентство "Ренхап" заявление пресс-секретаря Голубого дома Пак Кен Ми.

"Конкретное расписание саммита будет объявлено после подтверждения. Мы выражаем сожаление по поводу необоснованных надуманных сообщений", - отметила она.

Заявление Пак Кен Ми прозвучало после того, как местные СМИ опубликовали сообщения о том, что саммит между президентами США и Южной Кореи может быть отложен из-за разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу двустороннего соглашения о "обмене вакцинами" от коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Сеул надеется на помощь США в решении проблемы нехватки вакцин против COVID-19 и серьезно обсуждает соглашение об "обмене вакцинами" с Вашингтоном.

Однако позднее представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон в настоящее время сосредоточен на вакцинации своего населения от COVID-19, но в будущем может помочь другим странам.

Как сообщалось, президент Южной Кореи проведет в следующем месяце свои первые личные переговоры на высшем уровне с главой США.

По словам пресс-секретаря администрации Мун Чжэ Ина, президент Южной Кореи планирует посетить Вашингтон "во второй половине мая" по приглашению Байдена.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]