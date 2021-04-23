Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0225 GBR   2.3565 TRY   0.2043

Цена на нефть

22.04 $/bbl   WTI 61.43 0.08 Brent 65.40 0.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.04.2021 11:13

Идеи Путина в вопросах климата могут стать предметом сотрудничества РФ и США - Керри

Президент России Владимир Путин изложил достойные идеи на климатическом саммите, США могли бы рассмотреть их для перспективы сотрудничества, заявил в четверг специальный посланник президента по климату Джон Керри.

"Я послушал сегодня президента Путина, он выступил довольно рационально, он изложил достойные, стоящие мысли, на которые мы могли бы ориентироваться в совместном сотрудничестве, и он сказал об этой возможности", - сказал Керри, выступая в Белом доме.

Он отметил, что "экономика России отличается от экономики США". По словам Керри, "она базируется на газе", что представляет трудности для ее развития.

"Будем надеяться, что будет возможность для того, чтобы обсудить это. Посмотрим, сможем ли мы найти точки соприкосновения", - сказал Керри.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]