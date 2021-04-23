ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) отбирает компанию для страхования корпуса и механизмов танкеров "Президент Гейдар Алиев" и "Шуша".
Заявки для участия в отборе принимаются до 18:00 29 апреля.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ASCO.
Телефон для справок: 404-37,00 (внутр.1132).
Судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту ASCO. Танкер длиной равной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13,8 тыс. тонн.
Танкер "Шуша" грузоподъемностью 13 тыс. тонн, длиной 150 метров и шириной более 17 метров имеет двойной корпус. Танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты двух видов. Судно оснащено самым современным навигационным оборудованием.
Н.Аббасова
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