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Инфраструктура и тендеры 23.04.2021 10:27

ASCO отбирает страховщика корпуса и механизмов судов "Президент Гейдар Алиев" и "Шуша"

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) отбирает компанию для страхования корпуса и механизмов танкеров "Президент Гейдар Алиев" и "Шуша".

Заявки для участия в отборе принимаются до 18:00 29 апреля.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ASCO.

Телефон для справок: 404-37,00 (внутр.1132).

Судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту ASCO. Танкер длиной равной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13,8 тыс. тонн.

Танкер "Шуша" грузоподъемностью 13 тыс. тонн, длиной 150 метров и шириной более 17 метров имеет двойной корпус. Танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты двух видов. Судно оснащено самым современным навигационным оборудованием.

Н.Аббасова

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Тэги: ASCO, СТРАХОВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]