ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) отбирает компанию для страхования корпуса и механизмов танкеров "Президент Гейдар Алиев" и "Шуша".

Заявки для участия в отборе принимаются до 18:00 29 апреля.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ASCO.

Телефон для справок: 404-37,00 (внутр.1132).

Судно "Президент Гейдар Алиев" является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту ASCO. Танкер длиной равной 149,9 метра и шириной - 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13,8 тыс. тонн.

Танкер "Шуша" грузоподъемностью 13 тыс. тонн, длиной 150 метров и шириной более 17 метров имеет двойной корпус. Танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты двух видов. Судно оснащено самым современным навигационным оборудованием.

Н.Аббасова