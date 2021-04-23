Bank of Baku увеличил в I квартале активы на 5,5%, прибыль - в 2,1 раза

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в первом квартале 2021 года активы на 5,5% - до 432,231 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 марта 2021 года составил 355,393 млн манатов (рост на 5,2% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ).
Обязательства банка равны 351,339 млн манатов (рост на 5,5%). Депозиты в банке на конец марта составляют 204,503 млн манатов (рост на 5,7%), в том числе вклады населения - 181,048 млн манатов (рост на 5,5%).
Капитал банка на начало апреля 2021 года равен 80 млн 892,21 тыс. манатов (рост на 5,9%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале составила 4 млн 109,6 тыс. манатов, что в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года.
Bank of Baku создан в 1994 году.
А.Мамедов
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