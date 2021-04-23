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Здравоохранение 23.04.2021 11:55

Южнокорейский производитель "Спутника V" отправил вакцину в РФ для проверки качества

Южнокорейская компания GL Rapha отправила вторую часть партии вакцины "Спутник V" в Россию, чтобы убедиться, что она соответствует установленным стандартам качества, говорится в сообщении компании.

"GL Rapha и Hankook Korus Pharm объявили, что вакцина "Спутник V", произведенная на их фабрике, была отправлена в Россию 20 апреля 2021, это дозы для второй прививки из партии для валидации", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Дозы "Спутника V" для первой прививки из этой же партии компания отправила в Россию 1 апреля. Валидация - это процесс, позволяющий убедиться, что продукты соответствуют установленным стандартам качества, в том числе во время транспортировки.

Экспорт вакцины "Спутник V", произведенной в Южной Корее, запланирован на май.

Кроме GL Rapha соглашение о производстве российской вакцины на экспорт подписала южнокорейская биотехнологическая компания Huons Global. Она заявила, что в августе начнет пилотное производство российской вакцины на мощностях консорциума с ежемесячной максимальной производственной мощностью в 100 млн доз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]