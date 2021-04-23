Южнокорейская компания GL Rapha отправила вторую часть партии вакцины "Спутник V" в Россию, чтобы убедиться, что она соответствует установленным стандартам качества, говорится в сообщении компании.
"GL Rapha и Hankook Korus Pharm объявили, что вакцина "Спутник V", произведенная на их фабрике, была отправлена в Россию 20 апреля 2021, это дозы для второй прививки из партии для валидации", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Дозы "Спутника V" для первой прививки из этой же партии компания отправила в Россию 1 апреля. Валидация - это процесс, позволяющий убедиться, что продукты соответствуют установленным стандартам качества, в том числе во время транспортировки.
Экспорт вакцины "Спутник V", произведенной в Южной Корее, запланирован на май.
Кроме GL Rapha соглашение о производстве российской вакцины на экспорт подписала южнокорейская биотехнологическая компания Huons Global. Она заявила, что в августе начнет пилотное производство российской вакцины на мощностях консорциума с ежемесячной максимальной производственной мощностью в 100 млн доз.
Жовква и Гаджиев обсудили борьбу с COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины
Погранслужба Азербайджана сообщила об армянской провокации на границе двух стран
ЗР подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения
Казатомпром продаст структуре CGNPC 49% оператора двух месторождений урана за $435 млн
Premium Bank увеличил в I квартале активы на 3%, сократил прибыль – на 12%
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции
Чешские власти не будут добиваться сокращение штата генконсульств РФ - глава МИД
В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб
На Украину доставлена вторая партия вакцины от COVID-19 в объеме более 367 тыс. доз - Минздрав
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Казани создается международная диалоговая площадка «Россия – Азербайджан»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Кредитный и депозитный портфель Банка Республика значительно увеличился
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам